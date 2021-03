Palamós actualitzarà les ordenances d'accés i circulació als nuclis antics

L'Ajuntament de Palamós posarà en marxa aquesta primavera el procés de participació ciutadana per a l'actualització de les ordenances d'accés i circulació de vehicles als nuclis antics de Palamós i Sant Joan. La proposta es va debatre el passat 23 de febrer, en la sessió del Consell Municipal de Participació Ciutadana, integrada per membres de tots els grups municipals del consistori, així com de representants de la societat civil del municipi, que van donar suport unànime a la iniciativa i al procés. L'objectiu és el de poder actualitzar aquestes ordenances que es varen redactar fa més de 15 anys. El procés de participació ciutadana s'iniciarà durant les properes setmanes, enviant un fulletó amb informació detallada adreçat principalment als veïns dels dos barris.