Santa Cristina aprova per unanimitat la creació d'un síndic municipal

L'Ajuntament de Santa Cristina d'Aro va aprovar en l'últim ple municipal la creació de la figura del síndic municipal. La moció, que va ser aprovada per unanimitat el dimecres, va ser proposada pel portaveu de Ciutadans al consistori, Vito García. La moció aprovada especifica que el síndic municipal serà escollit i nomenat pel ple de la corporació amb el vot majoritari dels regidors. Des del consistori i amb tots els grups amb presentació s'haurà ara de consensuar el reglament i portar-lo al ple per la seva aprovació. Per al portaveu de Cs, la creació de la figura del síndic municipal era «indispensable» després de quedar aprovat el mes de gener passat un Codi de conducta de càrrecs municipals en el qual es recullen els principis ètics d'actuació i les normes de conducta que han de regir la seva activitat. La seva funció serà «examinar els plens i els drets dels regidors i supervisar els requeriments de qualsevol veí que vegi vulnerats els seus drets per part de l'Administració», especifica García.