El fals vídeo de senglars de Platja d'Aro

En les últimes hores s'ha viralitzat un vídeo d'un grup de senglars que, asseguren, s'ha gravat a Platja d'Aro. El vídeo circula per les xarxes socials, per grups de WhatsApp i ens l'han fet arribar diversos lectors a la nostra redacció. Es tracta d'un vídeo que indueix a l'error, perquè en realitat no es va gravar a la localitat de la Costa Brava.





No és la primera vegada que passa. Algú troba unes imatges curioses i les comparteix amb amics o a les xarxes socials donant per fet que s'han gravat al costat de casa. En realitat, el vídeo, concretament a l'avinguda Moriah.En aquest altre vídeo, de l'abril de l'any passat, es veu un altre grup de senglars travessant l'avinguda de la ciutat israeliana a l'alçada de la botiga Irit Premium, que també es veu en el vídeo atribuït erròniament a Platja d'Aro