Impulsen un projecte immobiliari residencial milionari a Platja d'Aro

Un centenar d'apartaments prèmium podrien aixecar-se properament a primera línia de mar a Platja d'Aro. La immobiliària Kronos Homes ha decidit invertir un total de 42 milions d'euros en un projecte d'alt estànding ubicat al municipi de la Costa Brava. Concretament, la immobiliària ha comparat una parcel·la de 4.900 metres quadrats per a la promoció residencial. El terreny adquirit, ubicat al carrer de Lleida, seria l'únic lliure actualment per construir a primera línia de platja. Kronos preveu habilitar-hi 109 habitatges amb «espectaculars zones comunes, piscina comunitària i pistes de pàdel». L'encarregat de realitzar la construcció serà el Taller d'Arquitectura Ricardo Bofill, del Baix Llobregat. Segons la companyia, la seva estratègia se centra a aconseguir ubicacions prèmium i apostar «pel disseny i l'arquitectura treballant amb talent local».

No és el primer cop que Bofill i Kronos treballaran junts, ja que el taller d'arquitectura va ser el dissenyador de l'Ikon, l'edifici residencial més alt de ciutat de València, la finalització del qual està prevista per al 2023. El projecte a Platja d'Aro serà el sisè de Kronos Homes a Catalunya -H2O i O12, a Badalona; Unik, a Vilanova; The Kube, a Tarragona, i Waves, a Calafell. Concretament, la regió catalana suposa el 30% del seu negoci. Mentre que en termes globals la immobiliària compta amb 23 projectes en comercialització entre Espanya i Portugal.

El sector immobiliari de luxe a la província de Girona ha demostrat aquests últims mesos ser immune a la crisi de la covid-19. Al maig de l'any passat el portal immobiliari Lucas Fox afirmava que aquesta havia estat una de les zones «més cobejades» de Catalunya. Tanmateix, subratllava que els interessos dels compradors d'habitatges estaven canviant i aquests es dirigien ara a favor de les àrees perifèriques i de la costa.