L'oposició de Sant Feliu critica el preu a pagar per la grua municipal

La factura de la grua municipal del mes de novembre a Sant Feliu de Guíxols, que ascendeix a 12.167,52 euros, va passar dijous passat pel ple municipal per ser aprovada. La data de la factura coincideix amb l'impàs de l'antic contracte de retirada de vehicles i el nou, adjudicat a finals d'any. En aquest temps, el govern local va contractar una empresa amb preu fix pels primers vehicles retirats -concretament 40- i 68 euros més per cada un que es retirés de forma addicional.

La factura només va ser aprovada per l'equip de govern, mentre que va aixecar crítiques de l'oposició: Guíxols al Carrer, MES i ERC van votar-hi en contra. Pere Albó, del grup municipal MES, va manifestar que durant aquests mesos es va donar «carta blanca» a la grua. «La factura d'aquesta decisió la vam haver de pagar entre tots al ple, per no dir que prèviament l'havien pagat molts ciutadans», especifica en un comunicat emès.

El contracte adjudicat a finals d'any i ja en vigor per la grua municipal preveu un cost al mes de 6.594,5 euros per un màxim de 1.000 serveis.