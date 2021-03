Palamós dona ajudes directes de 500 euros a cada establiment afectat per les restriccions

L'Ajuntament de Palamós (Baix Empordà) comença a repartir els 500 euros d'ajuda directa als establiments afectats pels tancaments forçosos a l'octubre a causa de la pandèmia. El consistori ha validat 119 establiments i empreses que rebran aquesta ajuda i es tracta de bars, restaurants, centres d'estètica i centres esportius. Dins de la convocatòria s'han desestimat 48 peticions que no s'ajustaven a les bases perquè eren empreses que no s'havien vist obligades a tancar, que no estaven al corrent de pagaments dels impostos municipals o estatals o sol·licituds duplicades d'un mateix propietari per a dues activitats diferents. El consistori destina una partida de 59.500 euros a aquestes subvencions.