Palamós dona 500 € a establiments afectats pels tancaments per la COVID

L'Ajuntament de Palamós ha finalitzat aquesta setmana el procés de validació de les peticions tramitades en aquesta segona convocatòria d'ajudes per les afectacions que han causat als establiments les restriccions de la covid-19. Concretament, un total de 119 establiments i empreses del municipi rebran un ajut directe de 500 euros per negoci, que es faran arribar als seus beneficiaris durant aquest mes. Es tracta concretament de bars, restaurants, centres d'estètica i centres esportius.

La resta de les peticions trameses, que corresponen a 48, han estat desestimades pel consistori per no ajustar-se a les bases d'aquesta convocatòria d'ajuts, com és el cas de peticions realitzades per empreses que no s'han vist obligades a tancar el seu negoci, que han presentat sol·licituds per a dues activitats diferents d'una mateixa empresa, o bé que no estan al corrent de pagaments amb l'Agència Tributària, la Seguretat Social o dels impostos municipals. El consistori destina una partida de 59.500 euros a aquestes subvencions.

Tercera convocatòria

L'Ajuntament de Palamós ja està definint altres ajudes que s'activaran progressivament durant aquests propers mesos en un nou pla de xoc per al municipi, i que en aquest cas estaran centrades en l'atenció social a les famílies i el foment de l'economia i l'ocupació.

Amb aquest objectiu, representants de totes les formacions polítiques del consistori municipal estan treballant propostes conjuntes que permetin consensuar les noves línies bàsiques d'actuació i el pressupost necessari. En el cas de l'àmbit empresarial local, es treballa per tal que aquest nou pla de xoc permeti combinar la bonificació de taxes amb les línies directes d'ajuda, i d'aquesta manera poder arribar al màxim de negocis possibles.