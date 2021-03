Palamós entrega els premis del «Tik-Tok carnavalero», l'alternativa al Carnaval

La sala Noble de l'ajuntament de Palamós va acollir el dilluns 1 de març l'acte de lliurament dels premis del concurs «Tik-Tok carnavalero», realitzat durant el mes de febrer passat dins el programa d'activitats alternatives que es van organitzar amb motiu del Carnaval de Palamós 2021. Bona part del programa es va realitzar de manera telemàtica.

Aquest és el cas del concurs «Tik-Tok carnavalero» que va impulsar la Colla de les Folloneres -assignades com a Reines- amb col·laboració de l'Àrea de Joventut, i que va comptar amb la participació d'un total de 75 persones. El concurs proposava poder mostrar l'ambient de carnaval que es vivia en les llars palamosines, malgrat no poder-ho celebrar com és habitual, i penjar els seus vídeos a la plataforma Tik-Tok. Els premis del concurs, aportats per l'Àrea de Cultura, es basen en experiències que es podran fer en establiments de Palamós: dues entrades per a un rocòdrom, dues entrades per al parc d'aventura als arbres; i un menú per a dues persones en un restaurant del municipi. L'atorgament dels premis es va realitzar per sorteig entre tots els participants, i en la categoria infantil el guanyador va ser un dels membres de l'Associació Pots, Biel Santos; en la categoria jove el premi el va aconseguir Maria Borràs; mentre que en la categoria adult aquest va ser per a les integrants de la perruqueria Triviño.