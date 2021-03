Palamós potencia el servei de distribució d'àpats

L'Àrea d'Acció Social i Ciutadania de l'Ajuntament de Palamós ha potenciat el servei de transport i distribució d'àpats a domicili, per tal de poder cobrir al municipi totes aquelles necessitats de subministrament d'aliments que la crisi sanitària actual ha provocat. Aquest servei va dirigit especialment a persones grans i persones amb algun tipus de dependència, que tenen dificultats per ser autònoms en la seva vida diària. Durant el darrer any s'ha incrementat el nombre d'usuaris, fruit bàsicament de la situació d'aïllament sobrevinguda per la pandèmia, sumat a la manca de xarxa social o familiar de moltes persones grans i/o amb dependència.

Mitjançant aquest servei, que està integrat en el conveni que el consistori té signat amb l'Assamblea local de Creu Roja, es va permetre la distribució durant l'any 2020 d'un total de 10.512 àpats al municipi, un 53,4% més que l'any anterior. Per això, el personal de Creu Roja Palamós fa el lliurament diari d'aquests aliments als habitatges dels usuaris. Aquest servei possibilita a la vegada que aquests tècnics sanitaris estableixin contacte directe amb les persones que en són usuàries i que en la seva majoria viuen soles, i que puguin fer un seguiment del seu estat.