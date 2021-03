L'hospital de Palamós fa campanya pel 8-M per posar en valor les dones

Fins al 77% de les treballadores dels Serveis de Salut Integrats del Baix Empordà (SSIBE) -que inclouen l'hospital de Palamós, la residència de gent gran, quatre centres d'Atenció Primària del Baix Empordà i diversos consultoris- són dones. Tot i aquestes xifres, encara hi ha posicions que són ocupades majoritàriament per homes, com és el cas d'auxiliars sanitàries, informàtiques, traumatòlogues o zeladores.

Per mirar de revertir la situació, des de SSIBE es vol «visibilitzar el paper de les dones que treballen en llocs etiquetats tradicionalment com a masculins».

La Dra. Neus Vilabrú, de l'hospital de Palamós, afirma que «a la universitat, la majoria d'estudiants de medicina són dones» i creu que com a conseqüència moltes especialitzacions s'estan feminitzant de mica en mica.

Les zeladores, per exemple, són només una desena del mig centenar de professionals que hi ha als centres. La treballadora Laura Avilés ho atribueix al fet que «és un treball molt físic» perquè s'ha de fer servir «molta força», però que això no impedeix que sigui una feina que pugui assumir qualsevol dona si té «tècnica i actitud», segons afegeix la seva companya, Mònica Llaó. Mentre que les dues traumatòlogues que treballen a l'hospital diuen que, si bé la seva especialitat era tradicionalment més masculina, avui això «ja no és així».

En ocasió del 8-M d'aquest any, els responsables de SSIBE han elaborat una infografia amb la qual mostrar de manera clara quins càrrecs ocupen les dones, i s'ha actualitzat també la guia interna amb llenguatge neutre per no utilitzar fórmules sexistes.