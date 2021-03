Els Bombers de la Generalitat han donat per apagat l'incendi a la nau industrial del polígon de Vall-llobrega (Baix Empordà), que ha cremat completament. Es mantenen tres dotacions del cos d'emergències que estan revisant punts calents a l'interior de la nau, ubicada al carrer Vilarenys. Encara hi ha alguna petita columna de fum. L'incendi es va originar cap a les nou d'aquest dilluns. La nau afectada, d'uns 400 metres quadrats amb una sola planta, ha cremat completament i la coberta de fibrociment va cedir. Al seu interior hi havia material de càmping. El foc no ha provocat ferits.