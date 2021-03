Impulsen un projecte per recuperar les fonts de Palafrugell

L'Agrupació Excursionista de Palafrugell (AEP), amb la col·laboració de l'àrea de Medi Ambient de l'Ajuntament, ha posat en marxa un projecte per recuperar les fonts del municipi. Actualment a Palafrugell hi ha identificades una trentena de fonts naturals, de les quals menys de deu són fàcilment accessibles. L'objectiu del projecte és posar en valor el patrimoni lligat a les fonts, recuperant els camins que hi porten i senyalitzant-les, i a la vegada, si cal, arreglar els elements que les conformen (en alguns casos hi ha barraques, safareigs, bancs...).