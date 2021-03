Un incendi destrossa totalment una nau del polígon de Vall-llobrega

Un incendi va destrossar la nit de dilluns tota una nau del polígon de Vall-llobrega. Els Bombers, que van desplaçar al lloc fins a 13 dotacions, van poder apagar les flames de matinada i van donar per extingir el foc. Les flames van fer cedir el sostre d'uralita i també van causar molts danys a l'estructura.

Aquest incendi es va desencadenar cap a les nou de la nit de dilluns al carrer Vilarenys del polígon. La nau afectada, d'uns 400 metres quadrats, té una sola planta i a dins hi havia material de càmping. L'edifici industrial sinistrat va quedar del tot destrossat i les naus del costat, afectades pel fum. La del costat dret, on hi ha un negoci dedicat a la pintura nàutica i al tractament i reparació de carboni, també per l'alta temperatura.

Tot i l'incendi no es van haver de lamentar ferit ni tampoc es van haver de fer desallotjaments. Ahir al matí encara restaven a lloc algunes dotacions de Bombers i també s'hi va desplaçar l'arquitecte municipal per valorar l'afectació del foc. A banda dels Bombers, també van treballar en el servei Mossos i SEM.