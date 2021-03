Sant Feliu de Guíxols prepara els primers actes de la Capital de la Sardana 2021

El teatre Narcís Masferrer de Sant Feliu de Guíxols acollirà el proper 1 de maig l'acte per celebrar la proclamació de la Capital de la Sardana. L'Ajuntament informa que l'acte servirà per «recordar la capital anterior (Perpinyà), fer una mirada a la propera (Balaguer), presentar tot el programa d'actes i gaudir d'un concert on no només se sentirà música de cobla, sinó que s'hi podrà sentir cant de mar, i algun tango». Lligat encara a aquest acte, es farà també la descoberta d'una peça artística que farà referència a la Capital de la Sardana 2021.

El consistori destaca que els fonaments que impulsaven la capitalitat de la sardana es mantenen ferms, «perquè la principal aportació i objectiu no era la celebració massiva d'activitats, sinó l'acostament de la sardana als joves, la implicació i programes amb escoles, i una reivindicació sardanista en clau local, on Sant Feliu de Guíxols excel·leix amb compositors d'excepció com Juli Garreta, entre molts altres».

Sant Feliu de Guíxols havia de ser la capital de la Sardana de 2020, però l'arribada de la pandèmia i les restriccions que va comportar van obligar a ajornar un any la celebració.