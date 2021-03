Verges suspèn la processó i la Dansa de la Mort per segon any consecutiu

Verges ha suspès la processó i la Dansa de la Mort prevista per a aquesta Setmana Santa. És el segon any consecutiu que ho han de fer com a conseqüència de la pandèmia i les restriccions per evitar la propagació de la covid-19. Segons informen en un comunicat la junta de l'Associació La Processó de Verges i l'Ajuntament, la situació sanitària ha motivat la cancel·lació de l'edició del 2021: «La incertesa sobre l'evolució de la pandèmia fa que resulti improbable poder celebrar els actes tal com es coneixen, tenint en compte que les restriccions establertes no permeten la celebració d'actes i activitats de cultura popular i tradicional per les aglomeracions».

Al comunicat recorden que la processó i la Dansa de la Mort comporten «una organització complexa» i requereixen de «molts mesos d'antelació» per preparar-los. «Ara com ara, es fa difícil imaginar que ens puguem trobar per fer càstings per cobrir papers vacants; o per assajar amb els i les que resideixen a Verges i les persones que s'han de desplaçar des de fora del municipi o de la comarca; agrupar-nos en escenes multitudinàries; fer reunions de manages o d'altres col·lectius; fer una previsió i afrontar unes despeses notables abocades a la incertesa; o pensar que vindran milers de visitants al nostre poble», remarquen.

Els organitzadors reconeixen que és un «cop molt dur per al municipi» haver de suspendre els actes de Setmana Santa per segon any consecutiu. «Però, malgrat tot, esperem tornar la propera edició amb energies renovades i amb més il·lusió que mai», afegeixen.

Els organitzadors recorden que l'any passat es van fer actes simbòlics el Dijous Sant per homenatjar la processó i la Dansa de la Mort. «Van ser actes molt emotius que esperem que ben aviat puguem tornar-los a viure amb tota la seva plenitud», apunten.

L'any passat, els tabals que ressonen durant la processó es van tornar a sentir pels carrers de la localitat. Sis manages van repicar els timbals, acompanyats de les trompetes i de les campanes de l'església. Després, els veïns van entonar l'Hosanna, el cant litúrgic, des dels balcons.

Només la Guerra Civil i la pandèmia han pogut evitar que se celebrés la processó i la Dansa de la Mort a Verges. Aquest esdeveniment aplegava fins a 5.000 persones a la població.