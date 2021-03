La Policia de Platja d'Aro detecta un increment de documents falsificats

La Policia Local de Castell- Platja d'Aro ha detectat que hi ha un increment de circulació de documents falsificats. En poc més de nou mesos n'ha interceptat nou, quan l'any passat la xifra total havia estat de 12. Asseguren que hi ha un mercat negre d'aquests tipus de documents i que si a Platja d'Aro han enxampat gent anant amb documents adulterats, això ha de passar arreu de la província.

Fonts del cos policial, també destaquen que la feina que fan els agents de Platja d'Aro s'està notant sobretot en aquesta vessant, ja que d'una banda tenen un caporal format recentment com a pèrit judicial en documentoscòpia. El qual al mateix temps, ara està formant la resta dels agents del cos.

Per tant, els policies de Platja d'Aro estan preparats per detectar un document de procedència dubtosa durant les identificacions que realitzin en les seves funcions. I en cas de qualsevol dubte, el caporal, que és el responsable de la Unitat de Trànsit del cos fa l'anàlisi corresponent del document. Al mateix temps, quan es troben amb un document del qual no tenen clara la identitat, també es posen en contacte amb els Mossos o la Policia Nacional perquè ho puguin mirar a les seves bases de dades.

Des de principis d'any, la Policia Local de Platja d'Aro ha detectat nou documents falsificats. D'aquests, sis eren permisos de conduir d'estrangers. Concretament han interceptat dos carnets de conduir de Romania, un d'Ucraïna, un de Grècia i un de Portugal. El més recent es va interceptar aquest dimecres, un conductor va mostrar als policies un permís de conduir falsificat de República Dominicana. La resta de documents falsificats descoberts pels agents locals són dues cartes d'identitat de Portugal i un passaport d'Israel.

El perill dels carnets de conduir

Des de la Policia Local de Platja d'Aro es destaca que els documents falsificats més comuns són els permisos de conduir. Els conductors, que enguany s'han enxampat, sobretot en controls per vetllar per les restriccions covid, amb aquests permisos falsificats sovint acrediten tenir carnet de conduir quan no l'han obtingut mai, o bé simulen disposar d'un bescanvi tot i no existir conveni entre el país d'origen i Espanya.

Portar un permís falsificat i no haver-se tret mai el carnet per exemple, preocupa a la policia des del punt de vista de la seguretat ciutadana perquè en la majoria de casos, no han passat la proves necessàries que les habiliten per conduir ni disposen de la perícia necessària, posant en perill la seva vida i la de la resta d'usuaris de la via.

La persona que utilitza aquests documents falsos s'arrisca a ser investigat per un delicte contra la seguretat vial, per falsificació de document públic, o bé ser denunciat administrativament per infracció molt greu: arriba als 500 euros de sanció.

Diferents identitats

No cal oblidar que també hi ha qui utilitza la documentació falsificada per disposar d'una doble identitat, com poden ser persones buscades, delinqüents provinents de màfies o persones amb residència il·legal, entre altres. Aquest aspecte preocupa al cos policial.

Davant dels casos detectats, fonts policials, destaquen que és necessari tenir una formació especialitzada per parts dels gents. A Platja d'Aro compten amb eines per l'estudi i anàlisi dels documents. Tot i que en un primer nivell de documentoscòpia, els agents poden detectar amb els seus sentits: mirant, tocant el document, entre altres. En un ??segon terme, comproven les mesures de seguretat amb eines senzilles, com podrien ser lupes o llums ?ultraviolades. I en l'últim nivell, es pot fer un estudi minuciós del document amb instruments més complexes.