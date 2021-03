Protesta per l'absolució del cas de violació de Palamós

Familiars i amics es van concentrar ahir davant l'Audiència de Girona per protestar per la sentència que va absoldre l'acusat d'agredir sexualment dues joves durant la Festa Major de Palamós el 2016 per contradiccions en les versions de les víctimes, que va titllar de «poc creïbles». Els concentrats consideren que la sentència és «injusta» i que posa en evidència que la «justícia ignora les víctimes». Les acusacions demanaven fins a 17 anys de presó per dos casos de presumpta agressió sexual, un d'ells amb violació. Els familiars de les víctimes van assegurar que recorreran la sentència «fins al final».