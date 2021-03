Traslladen un nen de 9 anys al CAP per un incendi a casa seva a Mont-ras

El SEM va traslladar ahir al matí un nen de 9 anys al CAP de Mont-ras després d'un incendi a casa seva. La criatura va patir una inhalació molt lleu pel fum que es va concentrar a l'habitatge i se'l va evacuar al centre sanitari per fer-li una revisió, segons els Bombers.

L'incendi es va declarar cap a un quart de set del matí, en una casa del carrer del Carrilet. Els Bombers es van activar amb tres dotacions i s'han traslladat fins a la casa. Els efectius destinats van treballar en l'extinció del foc durant una hora.

En total, l'incendi va afectar una habitació, concretament un matalàs de l'estança. El foc també va concentrar molt de fum a la casa. Per aquest motiu, els Bombers també han dut a terme tasques de ventilació.

Mentrestant, el SEM va atendre un nen de 9 anys que va ser traslladat al CAP per una possible inhalació de fum. El pare de la criatura també hauria anat fins al centre sanitari per ser atès després del foc.

Al lloc dels fets també s'hi va desplaçar la Policia Local de Palafrugell i els Mossos d'Esquadra.

Segons va informar ahir Ràdio Palafrugell, l'origen del foc s'apunta que seria una estufa que hauria fet una mala combustió i posteriorment, incendiat el matalàs que hi havia a l'habitació on hi havia la criatura.