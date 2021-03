Atraquen a punta de ganivet un supermercat de Palamós

Un encaputxat va atracar a punta de ganivet aquest divendres al vespre un supermercat de Palamós. Malgrat les amenaces a una treballadora, l'home finalment va fugir sense cap botí. La policia investiga el robatori amb violència i intimidació que va quedar amb una temptativa.

Els fets es van produir quan faltaven cinc minuts per a les nou de la nit al supermercat Aldi del polígon de Palamós, situat al carrer Arnau sa Bruguera. En aquell moment, un home que anava vestit de negre i tapat de la cara amb un passamuntanyes va exhibir un ganivet de grans dimensions, d'uns 40 centímetres de fulla, va amenaçar la treballadora i li va exigir la recaptació.

La dona, però, en comptes de donar-li el que demanava, va fugir del lloc amb por i va entrar cap a l'interior de l'establiment comercial. L'atracament va tenir lloc quan estava a punt de tancar el supermercat, cinc minuts abans, de fet, i per tant gairebé no hi quedava ningú.

La treballadora es va refugiar dins l'establiment i l'atracador no va continuar amenaçant, sinó que va posar-se nerviós i, finalment, va sortir corrents al carrer. No es va emportar cap producte ni tampoc cap quantitat de diners del supermercat.

Recerca policial per la zona

Des de l'establiment, es va alertar el telèfon d'emergències sobre els fets. La Policia Local de Palamós es va presentar al lloc amb dues patrulles. Els agents van estar fent recerca per la zona per tal de localitzar el lladre encaputxat però no va haver-hi sort.

Aquest supermercat es troba en una àrea de fàcil fugida, ja que hi ha una de les sortides a l'autovia a prop. Per tant, no es descarta que l'home pugés a un vehicle i marxés ràpidament del lloc per no ser localitzat.

La Policia Local de Palamós es va fer càrrec del cas i va atendre les treballadores. En paral·lel també van recopilar tots els indicis i les declaracions de les víctimes. Aquest local a més compta amb càmeres de vigilància, que poden ser útils per als investigadors. Els Mossos d'Esquadra de la Unitat d'Investigació de la Bisbal d'Empordà ara s'han fet càrrec del robatori violent per intentar localitzar el lladre.

Palamós no patia un robatori d'aquestes característiques, segons asseguren fonts policials, des de fa un any. Una situació, per tant, que ha fet posar en alerta la policia.

Els Mossos d'Esquadra també estan investigant un altre atracament de la setmana passada a Llagostera. En aquest cas, un home va cometre un robatori amb violència i intimidació en una benzinera del centre de la localitat.

En aquest cas, l'home va reclamar els diners de la caixa forta però es va trobar que no n'hi havia. Finalment, va fugir amb els diners de caixa que va aconseguir emportar-se. Aquest robatori es va produir al centre de la població i va generar força expectació. Van assistir-lo la Policia Local de Llagostera i els Mossos.