Detenen un camell que venia cocaïna i marihuana a Torroella de Montgrí

Els Mossos d'Esquadra han detingut un camell que venia cocaïna i marihuana a Torroella de Montgrí. El van enxampar durant un dispositiu per lluitar contra el tràfic de drogues a petita escala.

L'arrestat és home de 42 anys, de nacionalitat marroquina i amb domicili desconegut a qui acausen de ser el presumpte autor d'un delicte contra la salut pública, tràfic de drogues.

Tot el cas es remunta a principis del mes de març agents de la comissaria de la Bisbal d'Empordà van iniciar un nou dispositiu que té com a objectiu intensificar les accions per erradicar el tràfic de drogues a petita escala entre venedors i compradors individuals, on les compravendes tenen lloc habitualment al carrer, en barris, pisos o establiments comercials.

Aquest dispositiu, que tindrà continuïtat segons la policia, i que compta amb efectius del Grup de Delinqüència Urbana i de la Unitat de Seguretat Ciutadana, va donar els seus primers fruits el passat 11 de març amb la detenció d'un home que es dedicava a la venda de substàncies estupefaents, bàsicament dosis de cocaïna i de marihuana.



A prop d'un bar i una plaça

Concretament, aquests efectius tenien informació que al carrer Països Catalans de Torroella de Montgrí s'hi produïa tràfic de drogues. Els mossos van saber que el venedor es movia per l'entorn d'un bar i d'una plaça propera i que els compradors s'hi acostaven en vehicles particulars a adquirir les substàncies.

El dispositiu que va comptar tant amb agents uniformats com no uniformats va permetre intervenir, en dues actuacions policials, gairebé 4 grams de cocaïna i 8 grams de marihuana en quatre intercanvis observats entre aquest venedor i compradors.

Els agents van detenir el traficant i li van intervenir 70 euros en bitllets fraccionats mentre que als compradors se'ls va localitzar les dosis de la droga ocultades dins els vehicles o dins la seva roba.

El detingut, a qui li consten nombrosos antecedents, va passar el dia 12 a disposició del jutjat d'instrucció en funcions de guàrdia de La Bisbal d'Empordà, el qual va decretar la seva llibertat amb càrrecs.