Un brot a l'hospital de Palamós afecta sis pacients ingressats a dues plantes

Aquest cap de setmana, amb el cribratge que es fa periòdicament als pacients ingressats, s'ha detectat un brot que afecta sis casos positius a les plantes de medicina interna i traumatologia de l'hospital de Palamós, tots ells asimptomàtics. Segons informen els Serveis de Salut Integrats del Baix Empordà, s'han pres les mesures d'aïllament dels casos i dels contactes estrets. Arran d'aquests casos positius, s'han restringit novament les visites a tots els pacients ingressats a l'hospital. Es continuen tenint en compte les excepcions en casos de menors, persones dependents o els casos que la supervisió autoritzi. Es mantenen els acompanyants a consultes externes i urgències. I també es farà cribratge amb PCR dels professionals que treballen en aquestes plantes d'hospitalització.

A l'hospital, se segueixen realitzant intervencions programades que requereixen més de 24 hores d'ingrés.

De fet, aquesta setmana hi ha hagut 129 ingressos dels quals els que tenen coronavirus suposen el 8%. El nombre d'ingressos es manté respecte les últimes setmanes -des que van obrir tots els quiròfans- però va disminuint el percentatge dels que tenen coronavirus; la setmana passada era del 10%. Dilluns l'hospital tenia setze pacients ingressats per coronavirus, que suposa el 19% del total. A més, la darrera setmana s'han realitzat al voltant de 1.300 proves diagnòstiques (PCR i Tests Ràpid d'Antigen-TAR), un 12% menys que la setmana anterior. D'aquestes el 4% ha estat positiu, el qual suposa un percentatge més baix que les últimes setmanes.

Finalment, pel que fa a Palamós Gent Gran, actualment no hi ha cap pacient amb coronavirus ingressat a la planta d'aïllament. Actualment hi ha sis professionals positius de coronavirus.