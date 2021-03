Detenen un home a Platja d'Aro per maltractar la parella, que acaba a l'hospital

La Policia Local de Castell-Platja d'Aro ha detingut home per presumptament maltractar la seva parella i causar-li lesions de gravetat. L'arrestat, d'uns 30 anys i nacionalitat espanyola, ha ingressat a presó després de passar a disposició judicial. La dona, per la seva banda, va necessitar atenció mèdica a l'hospital i presenta una possible perforació del timpà de l'orella.

El succés que va desencadenar la detenció es remunta a la nit de diumenge a dilluns, quan una trucada al 112 va alertar que s'estava produint una agressió d'un home cap a una dona al centre de Platja d'Aro. La Policia Local va rebre la informació del 112 i, gràcies a la col·laboració cituadana, va poder arribar al punt on es produïen els fets.

La patrulla va veure que hi havia un home i una dona al carrer, que havien sortit del seu domicili, i que la dona presentava lesions sobretot a la zona de la cara. Els agents van atendre la dona i van detenir el presumpte agressor. D'entrada, la dona va ser traslladada per a unes primeres cures al CAP i, posteriorment, el SEM la va evacuar a l'hospital comarcal de Palamós. La dona presentava una possible perforació del timpà arran dels cops que li havia donat presumptament la seva parella.

Ordre d'allunyament

El presumpte agressors va acabar detingut per ser el presumpte autor d'un delicte de violència de gènere i lesions greus. Es dona el cas que l'home és reincident i que tenia una ordre d'allunyament vigent cap a la víctima, que en aquest cas va trencar. Compta també amb antecedents policials per violència en l'àmbit de la llar i, de fet, la mateixa víctima feia prop d'un any que l'havia denunciat per maltractaments.

La Policia Local de Platja d'Aro va arrestar l'home, el va entregar als Mossos i posteriorment va ser posat a disposició del jutge, el qual va decretar el seu ingrés a presó provisional.