Jutgen un acusat d'agredir sexualment la fillastra de 12 anys a Calonge i amenaçar-la amb un cúter

L'Audiència de Girona ha jutjat un acusat que afronta 8 anys de presó per agredir sexualment la fillastra de 12 anys a Calonge el 31 de març del 2018 i amenaçar-la amb un cúter. La víctima, que té una discapacitat del 50%, ha ratificat la denúncia inicial i s'ha desdit d'una declaració posterior que va fer al jutjat afirmant que s'ho havia inventat. Segons ha dit, es va fer enrere perquè l'acusat l'"amenaçava" i tenia "molta por". El processat nega els fets, diu que són "mentida" i sosté que la nena el va denunciar forçada pel seu pare, que buscava fer-li mal. L'advocat de la defensa, Carles Monguilod, demana l'absolució i sosté que "un innocent podria acabar a presó" havent-hi "proves directes" que descarten l'acusació.

La fiscalia sosté que el 31 de març del 2018, i aprofitant que estaven sols a casa a Calonge, l'acusat va cridar la menor de 12 anys a la seva habitació. Quan hi va entrar, va tancar la porta per evitar que pogués fugir. "Atrapada dins l'habitacle, la va llançar contra el llit, es va començar a despullar i li va retirar la samarreta a la menor", continua relatant el fiscal.

Aleshores, l'acusat li va fer un petó a l'espatlla dreta, li va fer tocaments als pits i va intentar despullar-la. Segons l'acusació pública, no va aconseguir treure-li la roba perquè la víctima es va resistir i en aquell moment el processat li va dir a la menor "prefereixes que t'ho faci jo o un altre?". La víctima li va respondre que trucaria la policia. I va ser llavors quan, segons apunta el ministeri fiscal, el processat va treure un cúter per "atemorir" la menor i la va amenaçar amb matar-la si ho explicava algú.

Al judici, que s'ha fet aquest dijous a la secció tercera de l'Audiència de Girona, la menor ha explicat que va aconseguir sortir de l'habitació i refugiar-se al lavabo fins que va arribar la seva mare. La denunciant ha explicat que li va explicar el que havia passat a la progenitora però que no la va creure.

No va ser fins un mes més tard, i mentre la menor era amb el seu pare, que va acabar explicant que el seu padrastre l'havia agredit sexualment i van interposar la denúncia el 30 d'abril.

El jutjat d'instrucció va dictar una ordre d'allunyament tant al padrastre com a la mare, que en un principi va declarar com a investigada tot i que finalment es va arxivar la causa contra ella. La menor ha explicat que, tot i que l'acusat continuava tenint prohibit apropar-se o comunicar-se amb ella, quan va tornar a passar períodes amb la mare se la saltava i l'amenaçava.



Gravacions exculpatòries

Segons la menor, va ser per això que va accedir a fer unes gravacions amb àudio amb la seva mare afirmant que s'havia inventat l'agressió sexual i que havia estat el seu pare qui li havia dictat què havia de dir. Les gravacions estan aportades a la causa i, a més, la denunciant va tornar a declarar al jutjat d'instrucció l'agost del 2020 ratificant que l'atac no havia existit. Al judici ha afirmat que la primera denúncia és la que és "veritat" i ha assegurat que va accedir a fer una declaració exculpatòria perquè estava "amenaçada" i tenia "molta por".

L'acusat ha afirmat que estimava la denunciant com si fos una filla i que n'havia tingut cura des dels 3 anys. També ha assegurat que tot el relat és "mentida" i sosté que els problemes van començar quan la nena va voler anar a viure amb el seu pare. Considera que la denúncia l'ha orquestrada el progenitor de la menor amb la voluntat de fer-li mal: "Jo no la culpo a ella".

De fet, la defensa sosté que "el relat realitzat per la menor és fruit d'una invenció abonada per la discapacitat intel·lectual que pateix i la introducció o suggestió feta pel seu pare".

El processat també assegura que mai es quedava sol amb la menor perquè la mare de la nena estava malalta i era sempre a casa. Aquest extrem, però, la progenitora no l'ha pogut confirmar perquè va morir abans que el cas arribés a judici.

L'advocat de la defensa, Carles Monguilod, apunta que, en aquest cas, no només no hi ha cap prova que confirmi la suposada agressió sexual sinó que, per contra, n'hi ha que rebaten l'acusació, com els àudios amb les gravacions on la menor diu que s'ho havia inventat o la seva declaració al jutjat. "Ens podríem trobar amb un innocent a la presó", ha argumenta el lletrat.

La fiscalia manté la petició de 8 anys de presó i 8 anys de llibertat vigilada per un delicte d'agressió sexual a menor de 16 anys agreujat. En concepte de responsabilitat civil, demana que indemnitzi la menor amb 3.000 euros. El judici ha quedat vist per a sentència.