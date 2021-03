Vídeo | Denuncien el pas de motos per la llera del riu Ridaura

La biòloga Marina Auladell ha denunciat en un tuit el pas de motocicletes per la llera del Ridaura. En aquest cas, un grup organitzat de turistes holandesos que no volen ser enregistrat per les càmeres mentre practiquen aquest esports en condicions no autoritzades i que sovint provoca queixes per part d'altres usuaris del bosc com ara caminants i ciclistes per les destrosses que comporta sobre el paisatge i el medi ambient.





Aquest grup de motoristes venen d'Holanda en sortides organitzades (entre d'altres l'hotel Barcarola a la Costa Brava) per hotels a la Costa Brava. No porten matrícula i no volen que els gravem mentre creuen el Ridaura.

No és el primer cop que els ecologistes denuncien aquestes pràctiques. De fet, el passat mes d'octubre, el Grup Natura Sterna ja va denunciar el pas il·legal de motocicletes i altres vehicles de muntanya que circulen per la llera del Ridaura, el segon riu més important del Baix Empordà. EEls ecologistes lamentaven que la denúncia dels Agents Rurals a quatre motoristes el 4 d'octubre per circular-hi no va servir d'escarment i el pas de vehicles «continua essent una constant» tant en el tram alt com el baix de la riera, essent una «amenaça molt seriosa» per la seva «rica biodiversitat». Al marge de l'erosió de camins i corriols, també es queixen que s'utilitza maquinària com motoserres per ampliar i obrir noves vies de pas.