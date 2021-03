Un cas d'abusos amb gravacions d'amagat i amenaces a una menor

«No entenc que hagis passat per tres psicòlegs i que cap s'hagi adonat que menties», diu la mare en una gravació on parla amb la víctima del cas; una nena de 12 anys que va denunciar haver patit un episodi d'abusos sexuals per part de la parella de la seva progenitora.

Els fets denunciats se circumscriuen a un sol succés, que hauria tingut lloc el 31 de març de 2018 a Calonge. Aquell dia, segons va exposar la víctima a la denúncia i va ratificar ahir durant el judici, s'havia quedat sola amb l'acusat, que el va cridar a la seva habitació. Un cop allí, li hauria abaixat la samarreta i li hauria fet un petó a l'espatlla. Seguidament relata que li va tocar els pits i li va intentar abaixar els pantalons. També es va despullar, va dir, i li va preguntar, amenaçant-la amb un cúter: «Qui prefereixes que t'ho faci, jo o una altra persona?».

Llavors la víctima va arrencar a córrer i va tancar-se al lavabo, on l'acusat hauria intentat entrar sense èxit. L'acusat nega completament aquest relat, i durant el judici que va tenir lloc ahir a la secció tercera de l'Audiència de Girona va assegurar que sempre l'havia tractat com una filla des que vivien junts, quan la nena tenia tres anys.

A partir d'aquí, tot es va anar complicant, perquè van sorgir unes gravacions dos mesos després d'interposar la denúncia on la nena explicava a la seva mare que tot el que havia denunciat era mentida i que ho havia dit perquè el seu pare l'havia obligat a fer-ho.

Així ho va explicar la víctima durant la seva declaració davant del jutge l'agost de 2020, assegurant que tot el que constava a la denúncia era mentida i que el responsable de la confabulació era el seu pare.

Però ahir la víctima va tornar a explicar la versió inicial. Segons la nena, els fets van ocórrer, i la gravació va ser idea de la seva mare, que juntament amb la parella li anaven dient què havia de dir. «Hi ha més gravacions on se'm sent dient ´i ara què dic?', perquè jo el que feia era repetir el que em manaven», va declarar.

És a dir, que s'hauria tractat d'un muntatge que haurien orquestrat la mare i la parella per desmuntar la denúncia.

«Vaig mentir al jutge perquè tenia por», va assegurar la víctima quan l'advocat de la defensa li va preguntar si era conscient que anteriorment havia explicat el contrari.

«Em té un odi increïble»

Durant la seva declaració, l'acusat va manifestar que «mai» s'havia quedat sol amb la víctima perquè la seva mare estava malalta i mai sortia de casa. «Jo era qui sortia cada dia a treballar i sempre li vam donar de tot, era una nena feliç», va assenyalar, negant rotundament les acusacions. De fet, va apuntar que tot va començar a tòrcer-se quan la nena va començar a viure amb el pare en una custòdia compartida que va començar uns mesos abans d'interposar la denúncia. «He tingut molts problemes amb aquest home», va manifestar l'acusat, referint-se al progenitor. «Té un odi increïble cap a mi, ens ha volgut fer la vida impossible».

El pare de la nena va dir que li va explicar els fets un dia després d'una «crisi d'ansietat», i que van anar a denunciar-ho de seguida. Segons ell, la nena ho passava «molt malament» vivint amb la mare i la parella.

La Fiscalia conclou que l'acusat és responsable d'un delicte d'abusos sexuals, pels quals li demana 8 anys de presó i 5.000 euros d'indemnització. En canvi, la defensa sosté que «no hi ha cap prova» per condemnar el seu representat i que tot plegat ha arribat a judici per pur «automatisme processal», i que en canvi hi ha proves que «demostren» que els fets són una «invenció».

El cas ha quedat vist per a sentència.