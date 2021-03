Palafrugell destina 10 milions d'euros del romanent a un pla de xoc per la COVID-19

Palafrugell (Baix Empordà) destinarà 10 milions d'euros del romanent municipal a un pla de xoc per pal·liar els efectes de la covid-19. El pla s'estructura al voltant de cinc objectius. El gruix de la inversió ?fins a 5,25 milions? se l'enduen les partides destinades a millorar la cohesió social i impulsar l'economia local. Aquí, s'hi inclouen ajudes directes als més damnificats per la pandèmia (part de les quals ja es van aprovar al ple de febrer). En paral·lel, el pla de xoc inclou millores en la mobilitat urbana. El pla de xoc, que s'executarà aquest 2021, va aprovar-se ahir al vespre en un ple extraordinari. L'alcalde, Josep Piferrer, destaca que totes les inversions (que abasten les diferents àrees) tenen tres objectius clars. «Garantir ajudes als més necessitats, impulsar la reactivació d'aquells sectors que més pateixen la crisi i incidir en la mobilitat i l'ordre públic», afirma el republicà.

El pla de xoc gira al voltant de cinc grans objectius: afavorir la transformació ecològica, accelerar la digitalització al consistori, promoure la cohesió social, fomentar l'activitat econòmica i millorar la mobilitat. El gruix de la inversió, sobretot, es destina a aquests tres últims. El primer paquet inclou partides que sumen més de 3 milions d'euros. Aquí hi ha ajudes directes a famílies (per exemple, en habitatge o educació) part de les quals ja es van aprovar al ple de febrer. En paral·lel, el pla de xoc destina 2 milions a l'Institut de Promoció Econòmica de Palafrugell (l'IPEP) per ajudar el comerç local, fomentar l'ocupació i repensar el turisme (avançant cap a models de qualitat i la desestacionalització). D'aquí, ja s'han destinat 303.000 en ajudes aprovades al febrer.

Reserves per a noves ajudes

Vigas explica que l'Ajuntament reserva partides ?cap a un milió d'euros? per si cal impulsar nous paquets d'ajudes socials i econòmiques després de l'estiu. A més, el consistori també treballa per incloure nous pisos a la borsa social i manté converses amb grans tenidors que tenen habitatges buits al municipi. A més de la cohesió social i l'impuls de l'economia, el pla de xoc també té una tercera pota que concentra bona part de la inversió: la millora de la mobilitat. Aquí, l'obra més destacada, a la qual es destinen 3,5 milions, és el desdoblament d'una part de l'avinguda Espanya (des de la plaça Pallach fins al carrer Àngel Guimerà).

Per últim, el pla d'inversions també inclou 200.000 euros destinats a la Policia Local, accions per fomentar l'ús de la bicicleta, les smart cities o acabar els treballs per reconvertir l'antic Museu del Suro en un nou espai d'arts escèniques.