Denuncien el pas de motoristes per la llera del riu Ridaura a l'Ardenya

Indignació a les xarxes socials per un nou vídeo d'un grup de motoristes travessant la llera del riu Ridaura, concretament a l'Espai d'Interès Natural d'Ardenya-Cadiretes. En aquest cas, la biòloga Clàudia Auladell ha denunciat en un tuit el pas d'un grup organitzat de turistes holandesos que no volien ser enregistrats per les càmeres mentre practicaven aquest esport en condicions no autoritzades i que sovint, ja ha provocat queixes per part d'altres usuaris del bosc com ara caminants i ciclistes per les destrosses que comporta sobre el paisatge i el medi ambient.

Tampoc és el primer cop que els ecologistes denuncien aquestes pràctiques. De fet, el passat mes d'octubre el Grup Natura Sterna ja va denunciar el pas il·legal de motocicletes i altres vehicles de muntanya que circulen periòdicament per la llera del Ridaura. Cal recordar que es tracta del segon riu més important del Baix Empordà i que, tal com publica la biòloga, hi viuen espècies animals i vegetals protegides que són «sensibles a pressions com aquestes».

Els ecologistes lamenten que la denúncia dels Agents Rurals a quatre motoristes el 4 d'octubre per circular-hi no va servir d'escarment i el pas de vehicles «continua essent una constant» tant en el tram alt com el baix de la riera, essent una «amenaça molt seriosa» per la seva «rica biodiversitat». Auladell assegura que els Agents Rurals, que són qui s'ha d'avisar en aquests casos, «ja fa anys que estan avisats» i especifica que fins i tot en algunes zones hi ha cartells prohibint el pas de motos que han resultat no tenir efecte.

«Turisme destructiu»

Tot i que en altres ocasions s'ha tractat de motoristes de la zona, aquesta vegada sembla que es tractava d'un grup de turistes holandesos, segons les afirmacions d'Auladell, que circulaven amb motocicletes sense matrícula, segurament a través d'una sortida organitzada d'un dels hotels de la zona. Això encara ha indignat més als ecologistes,que sentencien que és «vergonyós» que el sector turístic permeti venir als estrangers «sense contemplacions i promovent un turisme destructiu».

Accions des dels ajuntaments

El Ridaura neix al massís de l'Ardenya, al terme municipal de Santa Cristina d'Aro i desemboca a Platja d'Aro. Tot i que darrerament el pes principal d'aquesta pràctica s'ha concentrat al tram superior del riu, concretament entre Ardenya i Cadiretes, diversos ajuntaments que componen el pas del Ridaura s'han posicionat en contra d'aquesta pràctica. Per una banda, l'Ajuntament de Llagostera ha assegurat mitjançant un tuit que estan molt preocupats per aquesta situació i que estan preparant senyalització vertical per advertir que està prohibida la circulació per dins la llera de rius i rieres. A més, des de l'Ajuntament de Platja d'Aro asseguren que des que la Policia Local ha tingut coneixement d'aquestes pràctiques ha intensificat la vigilància de la seva Unitat de Medi Natural per aquesta zona, sempre dins el terme municipal de Castell d'Aro, Platja d'Aro i S'Agaró. Tot i això asseguren que, de moment, no han localitzat que a la part inferior de la llera del Ridaura s'hi fes aquesta pràctica.