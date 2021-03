Acord al Baix Empordà per tal de potenciar una marca conjunta

La Comissió Turística del Baix Empordà, formada pels regidors de Turisme de tots els seus municipis i pel Consell Comarcal, s'ha reunit aquesta setmana telemàticament per aprovar el pla d'accions per al 2021. Entre els principals objectius que es plantegen per aquest any destaca una reafirmació de l'aposta pel desplegament de la marca «Empordà», com a aglutinadora de tota l'oferta turística del conjunt de la comarca sota els ítems de «qualitat, sostenibilitat i accessibilitat».

En aquest sentit, es continuaran les accions conjuntes amb l'Alt Empordà per reivindicar la riquesa del territori, els seus valors i tot el potencial que ofereix al visitant, sigui des de la vessant cultural, de lleure, gastronòmica, esportiva o l'estrictament turística. Es busca dirigir-se cap un visitant de proximitat, molt del qual ja coneix la zona, però potser no coneix del tot el conjunt del que li pot oferir l'Empordà, 104 municipis amb una gran oferta i molt diversificada.

Un model més sostenible

La Comissió veu també necessari reorientar l'activitat turística cap un model més «sostenible i responsable», així com establir un marc permanent de col·laboració i de diàleg amb el sector privat, imprescindible per ajudar a millorar el model actual, i s'executaran diferents accions per fer-ho possible. També es continuarà amb el Pla d'Accessibilitat i s'ampliarà pel que fa al adherits, un pla pioner a nivell de país que busca un turisme a l'abast de tothom i, al mateix temps, «dona un toc diferenciat i de valor afegit a l'oferta del Baix Empordà».

Segons el conseller comarcal de Turisme, Xavier Dilmé, s'han «reafirmat estratègies i actuacions». «Portem molts mesos de dificultats i de cara a la temporada hem de tenir clar cap a on dirigir coordinament els esforços de promoció i els esforços pel que fa les activitats», indica. Per això, reitera que «Empordà» és «una marca de proximitat dirigida a un visitant de proximitat». Finalment, el conseller assenyala que «sector privat i administracions públiques hem d'anar de la mà, aquesta és la voluntat, i per això crearem aquesta tercera branca de la Comissió Turística del Baix Empordà que aplegui en una taula els representants dels diferents sectors del turisme i el Consell». «Espero que en poques setmanes la puguem constituir», afirma.