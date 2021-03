Guíxols des del Carrer impugna la construcció de tres apartaments a Sant Pol

Guíxols des del Carrer–En Comú Podem ha registrat un recurs de reposició contra l'acord de l'equip de govern de Sant Feliu de Guíxols que atorgava, a finals de desembre, la llicència d'obres per a la construcció de tres blocs d'apartaments de tres plantes a la platja de Sant Pol. El projecte es preveu en una finca situada just a davant del mar, entre el camí de la Caleta, la carretera de Sant Pol i el carrer Pere Màrtir Estrada. Es tracta d'un espai de 3.400 metres quadrats, on fins ara hi havia, segons el partit municipal, un xalet «tradicional» i una densa pineda.

Els comuns recorden que la llicència d'obres s'ha atorgat quan el Pla Director Costaner (PDU) porta ja més d'un any de vigència. En aquest sentit, apunten que el PDU possibilita als consistoris la denegació de les llicències d'obres de les edificacions que, per la seva formalització, puguin incidir negativament en la percepció del paisatge o la pèrdua de vegetació.

Guíxols des del Carrer considera que aquesta és una qüestió que la junta de govern local «no ha tingut en compte». «Cal valorar també que la llicència s'atorga exclusivament a partir d'uns criteris normatius del planejament urbà (POUM), que són de l'any 2006 i que actualment, en molts aspectes, entre ells el de la protecció paisatgística, està totalment desfasat», afegeixen en un comunicat.

L'impacte paisatgístic

Per altra banda, els comuns diuen que els informes dels serveis tècnics municipals de medi ambient són «deficients», ja que, segons adverteixen, no concreten afectacions en en relació a les pendents de les diferents parcel·les que configuren el conjunt de l'obra i l'impacte paisatgístic que es provocarà. A més, afegeixen que tampoc es té en compte en cap moment el PDU, «malgrat que la seva normativa sigui d'aplicació vigent i simultània al POUM».

Per aquesta raó, Guíxols des del Carrer-ECP conclou que la construcció d'aquest tres blocs d'apartaments a la platja de Sant Pol està «lluny de la sensibilitat i els criteris de protecció que reflexa el PDU i que requereix el litoral català». En canvi, el grup municipal lamenta que el govern «no hagi fet res» per protegir aquesta zona. A més, assegura que amb la construcció d'aquests tres blocs d'apartaments en alçada de planta baixa i tres plantes s'originarà un gran impacte paisatgístic» que, si no s'hi posa remei ara, «mai més tindrà solució».