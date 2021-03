Troben per primer cop un niu amb quatre polls de duc al Baix Empordà

El Grup Natura Sterna ha localitzat i anellat enguany per primera vegada una niada amb quatre polls de duc al Baix Empordà. Es tracta d'una parella reproductora amb quatre polls del duc Bubo bubo. Segons el Grup, aquesta és una dada històrica, perquè la mitjana actual és de 2,09 polls per niu. Des del grup ecologista expliquen que darrere aquesta notícia és possible que hi hagi «la maduresa dels adults reproductors i la seva bona alimentació».

Des de Sterna expliquen que els estudis d'aquesta espècie es remunten a l'any 1990, quan es va iniciar el projecte de seguiment. Al llarg d'aquests 21 anys s'han marcat més de 220 polls de duc, i les recuperacions dels exemplars anellats han ajudat a conèixer molts aspectes de la seva biologia reproductiva, de la seva dispersió postjuvenil i, sobretot, de les causes de mortalitat més acusades de l'au rapinyaire nocturna més gran d'Europa. L'equip de recerca, format per sis persones i amb el suport de la Universitat de Girona, actualment fa el seguiment de 38 territoris a tot el Baix Empordà, si bé anualment no més de 10 o 15 d'aquests territoris acaben sent ocupats i assoleixen la seva reproducció amb èxit. L'alta taxa de mortalitat, deguda sobretot a les electrocucions, l'accidentabilitat a les carreteres, les molèsties o la pèrdua d'hàbitats, entre altres causes secundàries, mantenen al duc en un estat poblacional delicat.