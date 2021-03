Un accident entre tres cotxes causa problemes de trànsit a l'entrada sud de Sant Feliu

Un accident de trànsit entre tres cotxes ha generat problemes de trànsit a primera hora del matí a l'entrada sud de Sant Feliu de Guíxols.

Tot i l'aparatositat del sinistre que ha tingut lloc a la carretera de Girona, no s'han hagut de lamentar ferits.

La Policia Local ha desviat el trànsit que entrava al municipi cap a la Ronda nord però els vehicles que circulaven per la carretera de Girona i volien sortir del poble han trobat retencions arran de l'accident. En aquest punt, la policia donava pas alternatiu.

Tot i que no hi ha hagut ferits, arran del xoc, segons informa el consistori, la calçada sí que ha quedat plena d'oli i els serveis municipal hi han fet neteja.

Després de la retirada de dos dels vehicles implicats i un cop neta tota la zona, el trànsit s'ha pogut reprendre.

Cap a un quart de deu, ja ha tornat la normalitat a la via.

A banda de la Policia Local, fins al lloc, també s'hi ha desplaçat el SEM que finalment no ha hagut d'atendre ningú.