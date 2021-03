Nou pas segur sobre el Ridaura a Platja d'Aro

Estrena d'una zona de pas segura per creuar l'avinguda de s'Agaró de Platja d'Aro a l'altura del pont sobre el Ridaura per garantir el pas tant dels usuaris del carril bici que transcorre en paral·lel al riu com dels vianants. S'hi ha instal·lat un semàfor intel·ligent amb polsador per als dos sentits de la marxa, amb il·luminació horitzontal, vertical i nocturna. També a la vessant de ponent s'hi ha construït una escala per superar el pendent amb solera i esglaons de formigó i acabat raspallat, que incorpora una rampa amb perfil d'alumini que facilita pujar-hi les bicicletes. S'hi ha invertit 74.383 euros i suposa la cloenda en l'execució dels quatre projectes escollits per la ciutadania dels Pressupostos Participatius de l'any 2018.