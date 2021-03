Palamós tancarà l'accés de vehicles a Cap Roig i a la Pineda d'en Gori fins passada la Setmana Santa

L'Ajuntament de Palamós (Baix Empordà) tancarà aquest cap de setmana l'accés de vehicles que vulguin accedir als espais naturals de Cap Roig i la Pineda d'en Gori. La prohibició es farà efectiva a partir d'aquest divendres a la mitjanit fins que passi la Setmana Santa. En el cas de la Pineda d'en Gori també s'aplicarà els caps de setmana de maig i de manera ininterrompuda a partir de l'1 de juny. Aquesta restricció no afectarà als veïns de la zona ni als propietaris que tinguin un immoble en algun dels espais naturals. L'Ajuntament aplica un any més aquesta prohibició d'accés amb l'objectiu de garantir la seguretat de les persones i per preservar els espais naturals, molt freqüentats durant la primavera i l'estiu.

També es vol actuar de manera preventiva en aquestes zones en el cas que es veiessin afectades per un incendi o emergència. També es pretén potenciar l'ús sostenible i la conservació d'aquests paratges emblemàtics del municipi. Els vehicles que es desplacin a Castell podran estacionar ara a l'aparcament ubicat a la zona més propera a la platja i amb capacitat per uns 40 cotxes.

Un cop aquest s'ompli els vehicles s'aparcaran en el pàrquing situat en la part superior de la plana i més proper a la carretera asfaltada que dóna accés a Castell. De moment aquesta zona d'estacionament obrirà ara amb una capacitat aproximada de 200 places. El disseny modular d'aquest espai permetrà anar obrint zones d'estacionament a mesura que avanci l'estiu i per tant s'incrementi l'afluència d'usuaris a Castell. D'aquesta manera es podrà augmentar les places d'estacionament fins a un màxim de 600 cotxes.

L'estacionament a Castell serà gratuït fins a l'1 de maig. A partir d'aquesta data es començarà a aplicar tarifa fins a final d'estiu, excepte per als propietaris de vehicles que tributen el seu impost de circulació a Palamós.