Una baralla de «pati d'escola» amb un intent d'asfíxia i un dit amputat

Volien llogar un vaixell recreatiu per anar a pescar i passar una bona estona familiar a Sant Feliu de Guíxols, però el responsable de llogar-los l'embarcació els va dir que no s'hi podia pas pescar. Això va desencadenar, no se sap gaire bé com, una baralla entre dos dels presents que va acabar amb un d'ells mig asfixiat -segons assegura ell-, i l'altre amb un tros de dit amputat d'una mossegada. Segons l'altre, en defensa pròpia.

Era un 18 d'agost de l'any 2018 pels voltants de les quatre de la tarda. Una família havia quedat a la zona del Club Nàutic del municipi per llogar una embarcació, però quan el responsable -que anava acompanyat del segon acusat- els va veure arribar amb canyes i una nevera de begudes es va posar «nerviós» i els va dir «de males maneres» que no podien pescar dalt del vaixell. Això, clar, segons la versió dels membres de la família, que van coincidir en referir que el responsable els ho va dir de forma «grollera». Per contra, aquest va exposar el contrari: «els vam dir que no es podia pescar i ells van començar a insistir, sobretot l'acusat, que es va posar molt nerviós, com un nen a qui li havien tret un joguet», va dir ahir, durant el judici a la secció quarta de l'Audiència de Girona.

Segons la versió de la fiscalia, acabada la discussió sobre el vaixell, els dos grups van marxar, però de cop, l'acusat que volia llogar l'embarcació va dirigir-se cap al segon acusat «amb l'objectiu de menyscabar la seva integritat» i el va subjectar pel coll amb un braç fent molta força. «L'afogava i impedia que l'altre pogués respirar i moure's», assegura la fiscalia. A més, «li havia ficat un dit a l'ull i a la boca mentre li esgarrapava la cara». Finalment, «com a única manera d'alliberar-se del braç de l'altre home i de poder respirar va mossegar-li el dit». Això va permetre que l'altre l'alliberés, ja que li havia arrencat un tros de l'articulació. L'acusació pública entén que la mossegada correspon a un delicte de lesions dels quals eximeix l'autor perquè sosté que ho va fer «en defensa pròpia». En canvi, a l'altre el fa responsable d'un delicte lleu de lesions pels quals li demana una multa de 560 euros i una indemnització de 245 euros pels danys.

El responsable de l'embarcació no s'explica per què van agredir a l'home que anava amb ell, que de fet va participar en la discussió verbal, i no a ell. «Pensava que se'l carregaria», va dir.

Un treballador de l'entitat que gestiona els amarradors de la sorra va veure com els dos grups discutien, i que en un moment donat van separar-se. Quan va tornar a mirar un dels membres de la família havia agafat pel coll a l'altre acusat i «l'ofegava».

Discussió de pati d'escola

L'acusat que hauria iniciat l'encontre físic, segons la fiscalia i l'altre processat, va assegurar que quan els van dir que no es podia pescar es van desdir de llogar l'embarcació, i que els dos responsables s'ho van prendre «molt malament». La seva actitud era «agressiva» i van acabar iniciant una discussió amb el seu pare «de pati d'escola», va descriure l'acusat. Com que el seu pare pateix del cor, l'acusat va intervenir per «posar pau». Els seus familiars van declarar que el responsable els repetia amb els braços oberts «on aneu, on aneu?», de forma violenta. Llavors, sense saber com, l'acusat va començar a forcejar amb l'home que acompanyava el responsable: «de sobte em va agafar el dit amb la boca i no aconseguia que me'l deixés anar», va relatar. «És impossible que l'estigués ofegant si tenia una mà dins la seva boca!», va referir. Tant ell com la seva família neguen la tesi de l'asfíxia.

En canvi, l'altre home coincideix amb la versió del responsable de la barca i va dir que la família va començar a increpar-los, i que ells dos intentaven fer-los entendre que no es podia pescar dins l'embarcació. Quan ja eren lluny del lloc de la disputa, l'altre home «va venir cap a mi com un boig» i «em vaig veure agafat pel coll i em va posar la mà a la boca», va relatar. Per evitar que l'ofegués, «vaig fer l'únic que podia fer, mossegar-li el dit, perquè em pensava que em moria», va dir.

«Primer vaig mossegar-lo una mica, però veient que no em deixava anar vaig augmentar la pressió de mica en mica fins que de sobte em va deixar anar», va manifestar. La víctima de la mossegada reclama 4 anys de presó per l'altre i una indemnització per la pèrdua de qualitat de vida que li ha suposat la lesió.