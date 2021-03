Detenen un conductor begut que va atropellar un vianant i fa fugir

Un atropellament amb fugida en un carrer cèntric de Palafrugell va acabar amb un conductor denunciat penal i administrativament per part dels agents de la Policia Local.

Tot va començar quan la Policia Local de Palafrugell va rebre una trucada de la central d'emergències del 112 informant que s'havia produït un atropellament amb fugida. Un cop al lloc, els agents van realitzar la primera assistència a la persona atropellada, la qual patia lesions lleus. Testimonis dels fets van informar als agents que el vehicle implicat era un turisme marca i model Honda Cívic de color vermell, i que el seu conductor després d'interessar-se en un primer moment per la persona lesionada, va fugir del lloc dels fets.

Transcorreguts uns minuts, es va apropar al lloc de l'accident, un veí de la zona amb un vehicle Peugeot 308, el qual va manifestar als agents que era el conductor causant de l'atropellament. Els agents van realitzar la prova d'alcoholèmia al conductor, donant un resultat final de 1,06 mg/l en aire expirat.

Els agents van insistir al conductor del vehicle que expliqués exactament com s'havien produït els fets. En aquell moment va dir que havia fugit del lloc dels fets i havia canviat de vehicle perquè no tenia concertada cap assegurança i la ITV caducada, i intentava passar un vehicle amb la documentació al dia com a causant de l'atropellament.



Els agents van localitzar estacionat a prop del lloc dels fets el vehicle Honda Civic que segons els testimonis, conduïa en el moment de produir-se l'accident. Tots dos vehicles van ser immobilitzats a dependències policials.

El conductor del vehicle va resultar investigat per un delicte contra la seguretat viària i denunciat administrativament per manca d'assegurança i ITV.

D'altra banda, la víctima de l'atropellament es va presentar a les dependències policials per tal de recollir dades de l'accident i va realitzar la posterior reclamació per les lesions patides. Es va poder comprovar amb la base de dades policials, que la víctima de l'accident tenia pendent un requeriment judicial de detenció d'un òrgan judicial de Lleida.

Per aquest motiu, es va procedir a la detenció de la persona per passar-la a disposició judicial per les causes pendents.