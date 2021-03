Els Mossos detenen una parella «in fraganti» quan intentaven robar 600 euros que una dona d'edat avançada havia tret d'un caixer a Palafrugell

Els Mossos d'Esquadra han detingut una parella in fraganti quan intentaven robar els diners que una dona acabava de treure en un caixer a Palafrugell.

Els detinguts van vigilar i seguir la víctima, una dona d'edat avançada que anava sola, a qui van intentar robar 600 euros quan entrava en una botiga.

Els arrestats són una dona de 30 anys i un home de 24 anys, de nacionalitat romanesa i veïns de Vila-seca (Tarragonès) a qui acusen de ser els presumptes autors d'un furt en grau de temptativa.



Els fets van tenir lloc el migdia del 24 de març quan agents de seguretat ciutadana de la comissaria de la Bisbal d'Empordà que feien patrullatge preventiu en una de les zones comercials de la població de Palafrugell, van detectar un turisme amb una parella en actitud vigilant.

Arran dels fets, es van activar efectius de paisà que els va fer un seguiment discret fins al carrer Torres Jonama, on van aparcar el cotxe, van baixar i es van situar darrere una dona gran que operava en un caixer automàtic d'una entitat bancària.



Seguien la dona

Tot seguit, van observar com aquesta parella seguia la dona. La jove caminava al compàs dels passos de la víctima per evitar ser descoberta, mentre que l'home es va situar darrere d'elles.

Quan la dona es va aturar per entrar en una botiga la jove va aprofitar per obrir-li la bossa de mà, moment en el qual els agents van intercedir i es van acreditar com a policies.

Després d'identificar-los i escorcollar-los els van detenir per l'intent de furt del moneder de la dona, que contenia 600 euros que acabava de retirar del caixer.

Els detinguts, a qui els consten antecedents, van passar el dia 25 de març a disposició del jutjat d'instrucció en funcions de guàrdia de La Bisbal d'Empordà, qui en va decretar la seva llibertat amb càrrecs.

Consells dels Mossos

Els Mossos d'Esquadra donen una sèrie de consells que passen per: