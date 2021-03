Tret de sortida de la campanya turística de l'Empordà

La campanya turística «Trenca amb tot, viu l'experiència€ Hola! Visit l'Empordanet» dona tret de sortida a un any més de promoció de l'Empordà. Enguany cinc municipis de la comarca -Ullastret, la Bisbal de l'Empordà, Forallac, Cruïlles, Monells i Sant Sadurní de l'Heura- participen en la iniciativa, que té com a objectiu donar a conèixer «un Empordà més autèntic i desconegut on convergeixen tradició, passió i paisatge». La campanya també compta amb la col·laboració del teixit empresarial de la zona, concretament s'hi han adherit 40 establiments entre allotjaments, restaurants, empreses i entitats, que oferiran activitats de descoberta del territori amb tallers de ceràmica, visites a obradors, tast de productes de proximitat i activitats i excursions.

Per tal d'inaugurar la campanya han difós un vídeo d'obertura amb la participació els alcaldes o representants dels ajuntaments adherits al Pla Estratègic.