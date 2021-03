Un conductor begut i sense assegurança atropella una persona a Palafrugell

Un atropellament a Palafrugell ha acabat amb el conductor denunciat penalment i administrativament i amb la víctima detinguda. Els fets van passar a finals de febrer, quan la Policia Local va rebre una trucada alertant d'un atropellament amb fugida. Els agents s'hi van desplaçar i van fer la primera assistència a la víctima, amb lesions lleus. Els testimonis els van explicar que el vehicle implicat era un Honda Civic vermell i que, tot i que inicialment el conductor s'havia interessat per la víctima, finalment va fugir. Al cap d'uns minuts, es va presentar un home amb un Peugeot 308 que afirmava ser-ne l'autor. En fer-li la prova d'alcoholèmia, va donar un resultat positiu d'1,06 mg/l.

Quan els agents li van demanar què havia passat, l'home va confessar que havia fugit i havia canviat de cotxe perquè el que duia en el moment dels fets no tenia assegurança i anava amb la ITV caducada o intentava passar un vehicle amb la documentació en regla com a causant de l'accident. El conductor està investigat per un delicte contra la seguretat viària i se l'ha denunciat administrativament per falta d'assegurança i ITV.

Pel que fa a la vícitma, quan es va presentar a les dependències policials per recollir dades de l'accident i fer la reclamació per les lesions, va ser detinguda, ja que tenia pendent un requeriment judicial de detenció a Lleida.