Sant Feliu de Guíxols millorarà el control dels pisos il·legals d'ús turístic

El Ple municipal de Sant Feliu de Guíxols va aprovar per consens de tots els grups una moció presentada pel grup municipal Guíxols des del Carrer-En Comú Podem per fer públics els índexs de referència de preus de lloguer de Sant Feliu de Guíxols -que segons el partit oscil·len entre els 4,84 €/m2 i els 10,56 €/m2 en funció de la seva zona-. A més insta a què es garanteixi, a través de l'Oficina Local d'Habitatge, la correcta difusió i l'assessorament adient de la normativa en matèria de lloguers. L'objectiu de la proposta resident en millorar els controls dels pisos il·legals d'ús turístic i incidir sobre el lloguer anual, molt escàs a la ciutat segons assegura el grup.

Per això, el nostre grup ha plantejat al govern municipal que faci públics els índexs de referència de preus de lloguer de Sant Feliu de Guíxols, que se situen en una franja que oscil·la entre els 4,84 €/m2 i els 10,56 €/m2 en funció de la seva zona, i que garanteixi, a través de l'Oficina Local d'Habitatge, que es faci un correcte ús de la norma i una difusió prou àmplia perquè aquesta sigui reclamada quan correspongui.

Per aquesta raó, a la proposta presentada s'insta al consistori a «supervisar i actuar» sobre els possibles habitatges turístics il·legals que hi puguin haver a la ciutat i estipular mecanismes de control per evitar que es lloguin com habitatges d'ús turístic habitatges no declarats, o que els portals web ofereixin habitatges turístics a la nostra ciutat no registrats com a tals. Finalment la moció també insta a la resta d'administracions a augmentar el parc públic d'habitatge de lloguer assequible, adoptant mecanismes per la cessió obligatòria als ajuntaments de l'habitatge buit que actualment es troba en mans de grans tenidors d'habitatge i de la SAREB.

Actualment Sant Feliu de Guíxols és una de les seixanta ciutats de Catalunya considerada de mercat immobiliari tens i, per tant, on els preus del lloguer estan regulats.