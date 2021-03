60.000 visitants aquest cap de setmana alegren la Setmana Santa a Platja d'Aro

Platja d'Aro prepara la Setmana Santa amb optimisme després de rebre uns 60.000 visitants aquest cap de setmana. Des de que es va aixecar el confinament comarcal i es va permetre als comerços obrir en dissabte i diumenge, el poble ha vist com s'ha incrementat un 35% el nombre de vehicles que han entrat i sortit del municipi. Tot i aquest increment de visitants, des de l'Ajuntament destaquen que ja s'han posat en marxa protocols per garantir la mobilitat evitant que es produeixin grans aglomeracions. Des del comerç i l'hostaleria donen per fet que "tindran molta gent" i destaquen la seguretat que ofereixen els establiments. Amb tot, també demanen "responsabilitat" als turistes que s'acostin a Platja d'Aro.