Apareix un misteriós monòlit a la platja de sa Conca

La platja de sa Conca de Castell-Platja d'Aro ha aparegut aquest matí amb un monòlit similar al que va aparèixer al desert d'Utah a finals de l'any passat i que han anat apareixent a altres indrets del món.



L'estructura és metàl·lica i amb un efecte mirall que permet veure les diferents zones de la platja. Està situat just al centre, a l'altura de l'illa de roques, i fa uns tres metres d'altura.



Fonts consultades per Diari de Girona han confirmat que ha aparegut per sopresa, que s'hauria col·locat durant la nit.



Els més matiners ja s'han fet ressó de l'aparició d'aquesta estructura.





Ha aparegut un monolit a la platja de Sa Conca!!

Sembla un homenatge d'en Kubrick a en Ray Harryhausen!!!!!



#rayharryhausen #kubrick #monolit #monolito #platjadaro

L'estructura té forma de prisma triangular, està feta aparentment d'acer inoxidable, fa uns tres metres d'alt

però posteriorment han anat trobant-se a altres indrets del món.A Espanya va ser a finals de l'any passat, a En Ayllón, a Segovia, sobre les ruïnes de l'antiga esglèsia de Santiago.És semblant al que es va poder veure a la pel·lícula "2001: Una odissea a l'espai".Pel que fa a la seva procedència, el diari As publicava que un grup d'artistes que es fan dir "L'artista més gran del món" van deixar entreveure que podien ser els autors de les intervencions. Van publicar imatges d'objectes similars fabricats per ells.També s'especularia que és alguna operació publicitària.