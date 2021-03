Enxampen un maltractador gràcies a l'avís de la víctima pel «botó vermell» d'una app

La Policia Local de Castell-Platja d'Aro ha detingut un home per trencar una ordre d'allunyament cap a la seva exparella. Es tracta d'un jove de 22 anys i d'origen brasiler que compta amb antecedents per maltractaments.

Aquesta detenció, però, va ser possible per la rapidesa amb la qual es va poder actuar. I és que els agents van rebre l'avís de l'emergència a través del DragAlert, una aplicació informàtica que té instal·lada la víctima al seu telèfon mòbil i que facilita les coordenades de localització en cas d'una emergència -en aquest cas per violència masclista, però també es pot fer servir en comerços en cas d'un robatori. Hi ha diverses policies que utilitzen el sistema.

En el seu cas, aquesta va prémer el botó vermell de l'app, que tenia perquè és una dona que està ja en un procés de seguiment per la Unitat d'Atenció a la Víctima d'aquesta policia local.

La senyal de geolocalització del dispositiu de la víctima va permetre situar-la en el seu lloc de treball. Això va succeir el dia 25 de març. Cap a dos quarts de nou del matí, els agents locals van rebre l'avís i les patrulles s'hi van adreçar amb urgència i, naturalment, ja coneixien amb antelació el cas.

Després de parlar amb la víctima, la policia va aturar el vehicle conduït pel presumpte maltractador i el va poder detenir. El vehicle es va poder interceptar gràcies a les càmeres de vigilància, que van permetre alhora fer un seguiment del vehicle en tot moment. Segons va relatar la víctima a la policia, el detingut l'assetjava passant amb cotxe i a poca velocitat, per davant del seu domicili i del seu lloc de treball.

Reincident

Aquesta víctima de violència masclista no és la primera vegada que havia d'avisar la Policia Local per l'assetjament de la seva exparella. Ho va fer per primer cop el juliol de l'any passat, després de patir maltractaments en l'àmbit de la parella. En aquest cas, segons fonts policials, el jutjat li va concedir una ordre de no acostament, però l'home la va incomplir dies després.

Els dies anteriors a aquesta detenció, la víctima va observar com un vehicle passava reiteradament per davant de casa seva i de la seva feina i accelerava fortament per provocar que aquesta el mirés. La víctima va reconèixer l'ex parella i va denunciar finalment, els fets a la policia.

Sense carnet, ITV i assegurança

La Policia Local de Platja d'Aro, a banda de detenir-lo pel trencament de l'ordre d'allunyament, també li va obrir diligències per conduir sense haver obtingut mai el permís de conduir i fer-ho sense assegurança obligatòria ni ITV. L'home també va ser denunciat administrativament per faltar al respecte i insultar repetidament els agents que el van detenir.

El detingut, de només 22 anys, acumula denúncies amb dues víctimes més també en l'àmbit de la violència de gènere. De fet, l'home compta amb una altra ordre de no acostament a una altra exparella.