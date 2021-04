Un grup de joves tomba el monòlit metàl·lic que va aparèixer a la platja de Sa Conca

Un grup de joves ha tombat el monòlit metàl·lic que va aparèixer aquest dimarts a la platja de Sa Conca de S'Agaró (Baix Empordà). Cap a les set del matí, uns veïns de la urbanització han alertat la Policia Local perquè han vist com els nois estaven desfalcant el monòlit i el treien de la base que el subjectava a la sorra. Els agents han anat fins al lloc i gràcies a les indicacions que els ha donat un pescador, han trobat el grup de joves a la zona. La policia els ha identificat a tots, encara que de moment no se sap si la bretolada acabarà en denúncia (perquè l'escultura no té propietari). L'Ajuntament ja ha decidit, això sí, que instal·larà el monòlit al parc dels Estanys, a la zona on hi ha altres obres del fons d'art municipal.

El monòlit d'acer inoxidable, semblant als que s'han vist en altres parts del món, va aparèixer dimarts a la primera hora del matí. L'estructura metàl·lica, que s'hauria col·locat allà durant la nit -no se sap si en ple toc de queda- té forma de prisma triangular i reflexava diverses zones de la platja. Va aparèixer a tocar de les roques que hi ha al mig de Sa Conca.

Des de dimarts, nombrosos curiosos s'havien anat acostant a la platja per veure el monòlit. I de fet, l'Ajuntament ja va instal·lar una tanca de cordes al seu voltant com a mesura de prevenció contra la covid-19 (per evitar que la gent toqués l'estructura).

Alguns monòlits com el de Sa Conca que havien aparegut en altres llocs del món desapareixien al cap de pocs dies. Amb el de Platja d'Aro, però, això no ha passat. Perquè l'estructura ha patit una bretolada aquest matí.

Pels voltants de les set, un grup de joves han desfalcat el monòlit de la base (on estava fixat amb barres de ferro) i l'han tombat damunt la sorra. La Policia Local de Platja d'Aro, alertada pels veïns, ha anat fins al lloc i ha pogut identificar els brètols allà mateix. No se sap, però, si l'afer acabarà en denúncia, perquè el monòlit metàl·lic no té propietari.

Al parc dels Estanys

L'Ajuntament de Platja d'Aro, però, sí que ha decidit retirar l'estructura d'acer de Sa Conca i l'instal·larà ara de manera permanent al parc dels Estanys. Aquí ja hi ha una zona on s'exposen obres del fons d'art municipal. Totes han format part d'exposicions anteriors i l'Ajuntament ha adquirit una de les peces de cada mostra perquè quedi com a patrimoni local.

Actualment, al parc dels Estanys s'hi exposen una quinzena d'aquestes obres. Ara, el monòlit d'acer inoxidable formarà part d'aquest conjunt. Es preveu que l'estructura estigui instal·lada al parc aquest mateix matí.

En els darrers mesos, monòlits com el que ha aparegut a Sa Conca s'han pogut veure en altres indrets del món. El primer es va trobar a finals de novembre de l'any passat enmig del no-res al desert de Utah (Estats Units).

El misteriós «obelisc» descobert al desert de Utah · Reuters

A partir d'aquí, se'n van localitzar en diferents parts del globus com a Califòrnia, Romania, els Països Baixos, el Regne Unit i, fins i tot, un poble de Segovia.