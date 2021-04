Palamós enllesteix gran part dels treballs del camí de ronda, que ja connecta la zona urbana amb la platja de Castell

Aquest dijous han acabat els treballs en el camí de ronda de Palamós que permeten connectar la zona urbana de la població amb la platja de Castell. En concret, durant aquesta setmana s'ha enllestit la passera que uneix les zones de les Pites i de la cala dels Pots, a l'espai del mirador del Morro del Vedell. D'aquesta manera es completa la connexió que faltava per donar continuïtat lineal a tot el traçat del camí que té una longitud de 3,5 quilòmetres. Aquesta fase també ha contemplat la creació de 430 metres de nou recorregut que fins ara era inexistent o estava molt deteriorat, en la que ha estat una de les actuacions més complicades del conjunt del camí de ronda.

Des de l'Ajuntament destaquen "l'extraordinària complexitat" del projecte, pel fet que s'ha "adaptat a la realitat natural i topogràfica de cada tram". L'objectiu ha estat el de "mantenir l'essència del traçat". Al llarg de tot el recorregut es hi ha un total de 33 seccions tipus, amb vuit variacions diferents del ferm amb base al sauló, que tenen com a objectiu adaptar-se a la morfologia i a les característiques i naturalitat de cada entorn.

Ara, el camí té una amplada d'un metre i mig en tot el seu recorregut, amb eixamplaments puntuals. En els sectors on ja existia el camí, l'actuació s'ha limitat bàsicament a estendre sauló a sobre de la superfície en aquells trams amb poc pendent, o terra sòlida quan el camí adopta majors desnivells. Es tracta d'un compost que barreja àrids amb aglomerants, que milloren la resistència a l'erosió, i permeten l'ús i el confort per a persones amb altres capacitats.

El nou itinerari del camí de ronda reforça la percepció de sis portes d'entrada al recorregut. S'estén des del passeig de Les Pites (Pedró) en ple barri antic de la localitat baix-empordanesa, fins al paratge de Castell. El camí de ronda enllaça amb la via verda i amb diferents recorreguts a peu fins a la vall de la Bell-lloc. D'aquesta manera, l'Ajuntament pretén millorar la connexió entre els diversos espais naturals del municipi i donant facilitats a la ciutadania per tal de no haver de fer servir el cotxe per accedir-hi.

Amb la finalització d'aquestes obres, coincidint amb l'inici de la Setmana Santa, s'ha complementat la fase d'obres de més volum d'aquest projecte, del qual només queda l'execució de feines de restauració ambiental, a més de la senyalització amb cartells informatius, així com els explicatius des d'un punt de vista cultural, patrimonial i mediambiental.

Tot això està previst que es pugui executar en les properes setmanes i abans de l'estiu.

L'import del projecte és de 1.319.021,99 €, que són aportats amb ajuts europeus FEDER, 591.831,51 €, i pel pla de Foment del Turisme del Departament d'Empresa i Coneixement de la Generalitat, amb 350.000€. La resta va a càrrec de l'Ajuntament de Palamós.