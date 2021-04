Els timbals tornen a sonar a Verges en una Dansa de la Mort que espera tornar "amb més força que mai" el 2022

Els Manages han fet sonar els seus timbals un any més a Verges. Ho han fet el Dijous Sant, quan el poble hauria de viure "el seu gran dia" amb la celebració de la Dansa de la Mort, suspesa per les restriccions de la pandèmia. Des de l'organització, però, assenyalen que aquesta celebració litúrgica tornarà "amb més força que mai", malgrat la resignació dels 1.500 habitants de la localitat.

Tot i que que aquest és la segon any consecutiu que no es pot celebrar, des de l'organització assenyalen que "no pateixen gens" pel relleu generacional i destaquen la implicació de tot el poble. La cercavila que els Manages han fet aquest dissabte amb els timbals, ha acabat amb un cant improvisat de l''Hosanna' dels veïns a la Plaça Major.