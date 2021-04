Palafrugell demana «responsabilitat» als ciutadans després de veure's «desbordada» amb més visitants dels que esperaven

L'Ajuntament de Palafrugell fa una crida a la responsabilitat després de la important quantitat de visitants que ha rebut durant aquesta Setmana Santa. L'alcalde del municipi, Josep Piferrer, reconeix que n'hi ha hagut "més dels que esperaven" i assenyala que s'han vist "desbordats".

Amb tot, Piferrer confia en què tothom respecti les mesures i no hi hagi un increment de contagis. De fet, el nombre de visitants ha obligat l'Ajuntament a reforçar alguns serveis com el d'escombraries per donar resposta a les necessitats del municipi. Piferrer calcula que entre Calella de Palafrugell, Tamariu i Llafranc hi ha unes 30.000 persones, la gran majoria de segones residències de l'àrea metropolitana de Barcelona.