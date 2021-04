Platja d'Aro instal·la el monòlit d'acer al parc dels Estanys

L'Ajuntament de Platja d'Aro va instal·lar al parc dels Estanys el monòlit d'acer inoxidable que va aparèixer dimarts a la platja de Sa Conca. Després que un grup de joves arrenquessin l'estructura de la sorra, el consistori va decidir situar-la aquí –no se sap si de forma permanent- aprofitant que al parc ja s'hi exposen escultures del fons d'art municipal. A primera hora del matí d'ahir, personal de la brigada va subjectar el monòlit amb claus sobre una base de formigó, i ja hi va haver qui s'hi va apropar per fer-s'hi fotografies. L'alcalde, Maurici Jiménez, va admetre que més enllà de les teories sobre l'origen, l'escultura d'acer inoxidable ha despertat la curiositat de la gent. «Molts ens han demanat on podrien veure-la», va explicar.

De Sa Conca al parc dels Estanys. El monòlit d'acer inoxidable, semblant als que s'han vist en altres parts del món, va aparèixer dimarts a primera hora del matí en aquesta platja de S'Agaró. L'estructura metàl·lica, que fa uns 3 metres d'alçada, s'hauria col·locat allà durant la nit. No se sap per qui, ni tampoc si ho van fer en ple toc de queda.

L'aparició del monòlit, que té forma triangular i és buit per dins, de seguida va córrer per les xarxes socials i va despertar la curiositat de la gent. Però a Sa Conca no va durar ni dos dies. Perquè dijous al matí l'estructura va patir una bretolada. Pels voltants de les set, un grup de joves, a qui la Policia Local va identificar poc després, el van desfalcar i el van arrencar de la sorra.

L'Ajuntament de Platja d'Aro va retirar el monòlit d'acer inoxidable del lloc mentre estudiava què fer-ne. I al final, el consistori es va decantar per instal·lar-lo al parc dels Estanys.