Els timbals tornen a sonar a Verges en una Dansa de la Mort que espera tornar

Els Manages van fer sonar els seus timbals un any més a Verges . Ho van fer el Dijous Sant, quan el poble hauria de viure «el seu gran dia» amb la celebració de la Dansa de la Mort, suspesa per les restriccions de la pandèmia. Des de l'organització, però, assenyalen que aquesta celebració litúrgica tornarà «amb més força que mai», malgrat la resignació dels 1.500 habitants de la localitat. Tot i que que aquest és la segon any consecutiu que no es pot celebrar, des de l'organització assenyalen que «no pateixen gens» pel relleu generacional i destaquen la implicació de tot el poble. La cercavila que els Manages van fer aquest dijous amb els timbals, va acabar amb un cant improvisat de l'«Hosanna» dels veïns a la Plaça Major.

Tot i que, de nou, la pandèmia ha fet que la Dansa de la Mort que se celebra cada Dijous Sant a Verges hagi tornat a ser simbòlica, des de l'organització assenyalen que estan satisfets perquè «no es deixa de recordar».

I és que en condicions normals, aquesta petita localitat baix-empordanesa s'hauria omplert de visitants per viure un dels actes litúrgics més esperats de la Setmana Santa i que té més de 400 anys d'història. De fet, el 2019 van ser unes 5.000 persones les que es van acostar a Verges per poder veure el pas de la processó. Els esquelets i els tabals, però, han tornat a quedar-se als armaris de la Casa de Cultura de Verges, tot i que els veïns han tornat a recordar la celebració.

Cercavila d'una hora

Ho van fer amb una cercavila d'una hora que Els Manages van fer acompanyats dels seus instruments i dels veïns del poble, que des de les seves cases, immortalitzaven el pas dels músics. Un cop a acabat l'acte, una setantena d'aquests veïns van improvisar el cant de l'Hosanna a la Plaça Major, on es representa l'obra habitual que repassa la vida de Jesucrist. Això sí, ho van fer respectant les distàncies i amb les mascaretes en tot moment.

El membre de l'Associació de la Processó de Verges, Albert Casabó, reconeix que aquest any –com l'anterior- la celebració ha estat «simbòlica», per les restriccions de la pandèmia. «Ho hem fet per poder treure'ns el cuquet, tornar a escoltar els timbals dels Manages i sentir una mica d'ambient de Setmana Santa», assenyala.

En aquest sentit, Casabó reconeix que el poble «troba a faltar» aquesta celebració. I és que la implicació dels veïns el Dijous Sant és «molt important» per tal que surti bé. «Els dies abans hi ha assajos, es decoren els carrers i això crea un ambient molt bonic al poble», remarca.

Casabó lamenta que els dos anys sense poder celebrar la processó els entristeix, però diu que aquest 2021 «ja s'ho veien a venir». Amb tot, des de l'organització deixen clar que el relleu generacional està garantit i, de fet, en el cant improvisat de l'Hosanna, bona part dels participants eren joves del poble.

A més, Casabó va remarcar que ja han creat iniciatives per «incentivar les noves generacions» a implicar-se en la celebració. En aquest sentit, va destacar la processó per als més petits que serveix per «anar creant escola» i assegurar el relleu. «Hem d'anar invertint en capital humà per tal que es mantingui», assenyala el membre de la Processó de Verges.

Els actes de Verges d'aquesta Setmana Santa es tancaran amb un documental de petit format que es va emetre la mateixa nit dins del Telenotícies de TV3. Es tracta d'un projecte encarregat per l'Ajuntament de Verges i el Departament de Cultura per mostrar la Dansa de la Mort «a tot el territori català», coincidint amb Dijous Sant.

Dansa «vigent»

L'alcalde de Verges, Ignasi Sabater, va recordar que la Dansa de la Mort «és més vigent que mai» perquè «explica la fragilitat de l'ésser humà», just en un moment de pandèmia. A més, l'alcalde va afegir que aquesta dansa d'origen medieval es va fer en record a una de les pandèmies de la pesta negra que va patir la població.

«Enguany fer la Dansa de la Mort tenia més sentit que mai» i per això han volgut transformar el documental en un «recordatori per totes les víctimes de la covid-19». La peça està dirigida per Lluís Danés i es va enregistrar fa unes setmanes al municipi.