Els bars i restaurants del Baix Empordà treballen «al 100%» per Setmana Santa amb la incertesa d'un nou tancament

Els bars i restaurants del Baix Empordà s'estan omplint aquests dies de Setmana Santa. De fet, l'ocupació ha arribat al 100% i des del sector reconeixen que no hi ha prou oferta per satisfer la demanda que hi ha. Aquestes bones perspectives d'aquests dies, però, contrasten amb la incertesa dels establiments que veuen amb preocupació un nou tancament en les properes setmanes si les xifres epidemiològiques segueixen empitjorant. La gerent del Grup Costa Brava Centre, Judit Lloberol, reconeix que fa un parell de setmanes que els locals de restauració estan "treballant molt bé", coincidint amb l'aixecament del confinament comarcal. Amb tot, Llaberol recorda que la restricció horària a les nits "perjudica el sector".

Per això espera que no hi hagi nous tancaments i valora "la confiança" que el client té amb la restauració de la comarca. En aquest sentit, Lloberol explica que el client és de l'àrea metropolitana de Barcelona que ha aprofitat per passar uns dies a la seva segona residència o en allotjaments del Baix Empordà. "Si torna un confinament perimetral, aquest client no podrà venir i l'afectació serà important", assenyala.

La gerent del Grup Costa Brava Centre confia que la bona dinàmica que s'ha notat tant els últims dos caps de setmana, com durant les festes de Setmana Santa sigui un preludi de l'estiu. Cal recordar que els mesos de juliol i agost l'hostaleria del Baix Empordà va ser una de les que més va treballar, ja que el client és majoritàriament de proximitat.

Tot i aquestes bones sensacions que deixa, de moment, els primers dies d'abril, Lloberol recorda que fa molt temps que bars i restaurants estan tancats al vespre, fet que els perjudica "de manera important". Tot i que les zones de l'interior de la comarca també han notat l'arribada de molts visitants, on s'ha vist de manera més clara a estat en localitats de la Costa Brava centre com Calella de Palafrugell, Llafranc, Palamós, o Begur.

Amb tot, la gerent destaca l'esforç que s'està fent des del sector per mantenir les mesures de seguretat i reconeix que el bon temps ha beneficiat l'arribada de més visitants a la zona.