Calonge actualitzarà les retribucions que reben els membres de la Policia Local

L'alcalde de Calonge i Sant Antoni, Jordi Soler, i els representants sindicals de la Policia Local han signat l'acord de revisió del conveni col·lectiu que regula les condicions laborals dels membres d'aquest cos. Entre les mesures destacades hi ha la regulació del complement de productivitat, ja vigent des de l'any 2013 i que finalment ara queda regulat establint diferents conceptes que permetran percebre els imports vinculats a la productivitat.

L'acord també preveu una dotació de 40.000 € per a aquest any i per als anys 2022 i 2023, per a la revisió dels complements específics dels membres del cos de la Policia Local de les escales bàsica i intermèdia. A efectes pràctics, això suposarà una actualització escalonada de les retribucions que reben els membres d'aquest cos. Aquest pla triennal d'increment salarial els anys 2021, 2022 i 2023 suposa una consolidació de l'increment retributiu i va vinculat al compliment d'obligacions laborals. L'Ajuntament també manté el compromís d'incrementar la plantilla en 6 efectius durant els propers 3 anys.